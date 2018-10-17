برشلونة يرد على هجوم مارادونا: ميسي مثال يحتذى به

المصدر: برشلونة-د.ب.أ.

رد نادي برشلونة الإسباني على اللاعب الأرجنتيني السابق دييجو ارماندو مارادونا بعد الهجوم الذي شنه على نجم الفريق ليونيل ميسي، مؤكدا أن هذا الأخير يعد مثالا يحتذى به داخل وخارج الملعب.

وكان مارادونا قد شن هجوما لاذعا على ميسي خلال الأيام الماضية، حيث قال: "لا يجدي نفعا أن تجعل قائدا فتى يذهب إلى المرحاض 20 مرة قبل أن يلعب أي مباراة".

وقال جوسيب بيبيس، المتحدث باسم النادي الكتالوني ردا على مارادونا: "هناك عبارات تصف نفسها بنفسها، نحن لدينا شخص يصف نفسه بنفسه مع التزام الصمت، ميسي مثال يحتذى به داخل وخارج الملعب ولهذا لن نرد على هذه التصريحات".

ونفى المتحدث باسم برشلونة أن ناديه سوف يناقش مسألة تحسين عقد ميسي الذي ينتهي في 2021.