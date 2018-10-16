محاكمة 4 مشجعين في المغرب رفعوا علم إسبانيا

المصدر: أفي-المغرب

يحاكم القضاء المغربي في مدينة أكادير بجنوب البلاد 4 مشجعين لكرة القدم لوحوا بعلم إسبانيا في مباراة بالدوري المحلي.

وقال المحامي المدافع عن المتهمين، حسين سباعي، إن الأربعة يواجهون تهمة "إهانة أحد الرموز الوطنية"، مشيراً إلى أن 3 منهم حصلوا على إفراج مشروط، فيما أن رابعهم (20 عاماً) قيد الحبس الاحتياطي منذ الأربعاء.

وتعود الأحداث إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول) حينما لوح أربعة مشجعين بعلم إسبانيا في مواجهة حسنية أكادير أمام أوليمبك خريبكة في دوري الدرجة الأولى.

وقال المحامي إن المحكمة قررت في جلسة اليوم تأجيل القضية للجمعة المقبلة للسماح للمحامين بتحضير دفاعهم.

وأشار سباعي إلى أن التلويح بعلم إسبانيا لا يمثل أي إهانة لنظيره المغربي، نظراً لأن الشباب الذين رفعوه لم يرددوا أي هتافات تسبب أي إهانة.