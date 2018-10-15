مدرب الأهلي المصري: مشاهدة مباريات المغرب ومالي أهم من بطولات أوروبا

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، الفرنسي باتريس كارتيرون، أنه حرص على مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام إي سواتيني (سوازيلاند سابقاً)، التي أقيمت في القاهرة وانتهت بفوز المنتخب 4/‏1، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

كما أكد المدرب الفرنسي أنه سيحرص على متابعة مباراة الفريقين في الجولة الرابعة، التي تقام غداً، من أجل متابعة لاعبي الأهلي المنضمين للمنتخب.

وأوضح كارتيرون أنه شاهد أيضاً مباراة منتخب المغرب أمام جزر القمر، ومالي أمام بوروندي، لمتابعة الثنائي وليد أزارو وساليف كوليبالي.

وأكد كارتيرون أن متابعة مباريات مصر ومالي والمغرب، أهم بالنسبة له من متابعة المباريات الأوروبية في الوقت الحالي، للاطمئنان على لاعبيه الدوليين خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم.

وشدد المدير الفني على ثقته بحارس الفريق، علي لطفي، بعد الأداء الذي قدمه مع الأهلي في لقاءي الاتحاد السكندري في الدوري، والترسانة في كأس مصر، وأنه يحاول على قدر المستطاع تجهيز جميع العناصر ومنحهم الفرصة من خلال الوجود في المباريات الرسمية.