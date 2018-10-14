لاعب سوري يطلب "جواز سفره" ويرحل عن المنتخب

المصدر: دمشق - أ ف ب

أعلن الاتحاد السوري لكرة السوري في بيان صادر من إدارة بعثة منتخب سورية المتواجدة حاليا في الصين عن استبعاد لاعب الوسط محمد ميدو من تشكيلة المنتخب بشكل نهائي نتيجة الموقف السلبي للاعب بعد انتهاء مباراة البحرين الدولية الودية التي لم يشارك فيها كأساسي.

وأشار البيان أن لاعب الكويت الكويتي ميدو طلب من الالماني مدرب منتخب سورية برند شتانغه بعد نهاية المباراة مع البحرين التي انتهت بفوز سورية بهدف وحيد عدم السفر الى الصين واللعب في المباراة الودية "اعتقادا منه ان المدرب لا يريد اشراكه في المباراة وذلك بعد ان اشرك المدرب ستة لاعبين من زملائه بدلا منه في مباراة البحرين"، مشيرا إلى انه يرفض الجلوس "على مقاعد البدلاء وعدم المشاركة".

وأضاف البيان أن ادارة المنتخب طلبت من اللاعب الراحة على أن تتم مناقشة الأمر في اليوم التالي إلا أن ادارة المنتخب "فوجئت بميدو وهو يطلب جواز سفره في اليوم التالي بعد أن أكد أنه قام بحجز تذكرته للعودة إلى ناديه وقراره بعدم مواصلة المعسكر الحالي، ورغم المحاولات لثنيه عن هذا القرار إلا أنه أصر على موقفه ليتم منحه جواز سفره".

من جهته أكد المدرب شتانغه ضمن البيان أن مباراة البحرين "كانت جزءا من استعداداتنا لنهائيات كاس اسيا في الإمارات 2019 وقد استثمرنا الفرصة لنختبر عددا من اللاعبين لكن بعد المباراة أبلغني ميدو انه يريد مغادرة الفريق ما لم أقدم له ضمانات بالمشاركة في مباراة الصين وأنه لن يقبل بالجلوس على مقاعد البدلاء".

واضاف "إن إحدى مهامي كمدرب ليس تطوير أداء اللاعبين والفريق فحسب ولكن تثقيفهم أيضا بضرورة احترام القوانين والقواعد لكرة القدم الدولية".

وأضاف شتانغه "حميد ميدو" كان ضمن خططي لكأس اسيا ولكن كنتيجة لما حدث ولسلوكه هذا فإنه لن يكون ضمن تشكيلتنا خلال فترة الاستعداد المقبلة أو في نهائيات كأس اسيا، وهذا قراري وحدي وانا مسؤول عنه كما هو الحال بالنسبة لكل القرارات التي اتخذت في الفريق سابقا ولا أحد يتدخل فيها".