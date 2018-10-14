آل الشيخ: المنتخب السعودي يحتاج إلى مهاجم صريح

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أشاد رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، تركي آل الشيخ، بمستوى المنتخب السعودي أمام نظيره البرازيلي. وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه في «تويتر» إن «المستوى جيد للمنتخب لكنه يحتاج إلى مهاجم صريح».

واختتم: «بدأ يظهر تأثير الدوري القوي في منتخبنا».

يذكر أن الأخضر خسر أمام البرازيل 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن البطولة الدولية. وسجل للبرازيل، غابريال جيزوس (43) وأليكس ساندرو (96) على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض أمام 23 ألفاً و400 متفرج. وتلعب السعودية الإثنين مع العراق، على أن تقام قمة البرازيل والأرجنتين الثلاثاء.