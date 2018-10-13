مدرب منتخب مصر يحدد موقف محمد صلاح والنني من مباراة سوازيلاند

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

قرر مدرب منتخب مصر، المكسيكي خافيير أغيري السماح لمحمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي العودة إلى ناديه وعدم المشاركة في مباراة سوازيلاند يوم الثلاثاء المقبل وذلك لمنحه مزيدا من الراحة.

وكان محمد صلاح قد اشتكى خلال مباراة الأمس أمام سوازيلاند من إجهاد في العضلة الضامة، حيث تم فحصه طبيا وإجراء أشعة على موضع الشكوى بعد المباراة، كما تم التواصل بين الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب والجهاز الطبي لنادي ليفربول، حيث تم على ضوء هذه النتائج اتخاذ القرار نظرا لصعوبة لحاق اللاعب بالمباراة المقبلة.

وعلى جانب آخر قرر أغيري اصطحاب كل من محمد النني وعمرو طارق في رحلة الفريق إلى سوازيلاند، حيث تبقى احتمالات مشاركتهما في المباراة الثانية قائمة، حيث عانى النني من إجهاد في العضلة الأمامية، بينما عانى عمرو طارق من إجهاد في عضلة "السمانة"، وجاري علاجهما.

وكان المنتخب المصري قد أدى تدريبا صباح اليوم على ملعب إستاد الكلية الحربية شارك فيه جميع اللاعبين، حيث كان تدريبا خفيفا بالنسبة للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس، فيما أدى بقية اللاعبين بعض التدريبات بالكرة، بينما اكتفى محمد صلاح وعمرو طارق بالمشي حول الملعب.