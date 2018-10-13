تيتي: السعودية أرهقت "السامبا"

المصدر: أحمد طارق-دبي

أشاد مدرب البرازيل، أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، بمستوى المنتخب السعودي وأداءه في منتصف الملعب، خاصة في الجمل التكتيكية التي أظهرها وأنه أتعب فريقه في المواجهة.



وفاز السامبا على نظيره السعودي 2 -0، اليوم الجمعة، في البطولة الرباعية الودية الدولية المقامة بالسعودية.



وقال تيتي: "لعب المنتخب السعودي مباراة جيدة، وأظهر ثقة كبيرة في المواجهة ولم يخش لاعبوه من مواجهتنا".



وأضاف: "أعرف الأخضر، فقد تابعته في بطولة كأس العالم الأخيرة، وأيضا المباريات الودية التي لعبها قبل المونديال كمواجهته مع إيطاليا".



وأكد أن لاعبي المنتخب السعودي استطاعوا الوصول لمرمى فريقه، ولكنهم لم يتمكنوا من التسجيل.