البرازيلي باكيتا يقترب من ميلان

المصدر: روما ــ أ.ف.ب

ذكرت تقارير صحافية في إيطاليا، أمس، أن ميلان ظفر بصفقة التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا (21 عاماً) من فلامينغو، متفوقاً على ناديي ليفربول الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي.

وكشفت الصحف أن ميلان وافق على دفع 35 مليون يورو لإتمام التعاقد مع باكيتا، الذي انضم إلى فلامينغو بعمر الـ10 سنوات، في صفقة قد تكون الأعلى للاعب برازيلي منتقل إلى نادٍ إيطالي، مشيرة إلى أن اللاعب خضع للفحص الطبي في ريو دي جانيرو، الأربعاء، ومن المتوقع انتقاله في يناير المقبل. وأشارت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» إلى أن باكيتا، الذي يلعب في خط الوسط، ويستطيع أن يلعب مهاجماً أيضاً، وقع عقداً لخمس سنوات مقابل أجر سنوي 1.5 مليون يورو. وكان باكيتا استدعي إلى صفوف المنتخب البرازيلي للمرة الأولى في أغسطس الماضي، لخوض المباراتين الوديتين ضد الولايات المتحدة والسلفادور.