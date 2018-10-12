الأخضر السعودي يختبر جاهزيته لكأس آسيا بمواجهة البرازيل اليوم

المصدر: الرياض ــ أ.ف.ب

يخوض المنتخب السعودي اختباراً جدياً ضد نظيره البرازيلي اليوم في الرياض، في إطار منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الرباعية، التي تختتم منافساتها يوم الثلاثاء المقبل، وتضم أيضاً منتخبي الأرجنتين والعراق اللذين لعبا أمس. ويبحث الأخضر الذي يستعد لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات في يناير المقبل عن الظهور بصورة مشرفة في مواجهة البرازيل، التي فازت في جميع مبارياتها مع منافستها في تاريخ لقاءات الفريقين.

ويأمل مدرب السعودية الأرجنتيني خوان بيتزي في الاستفادة من هذه الدورة الرباعية، التي تعد بمثابة الاستعدادات للبطولة القارية المقررة مطلع العام المقبل. ويعود اللاعب المخضرم حسين عبدالغني (41 عاماً) للظهور أمام المنتخب البرازيلي من جديد بعد 19 عاماً، حيث يعتبر اللاعب الوحيد في قائمة الأخضر الحالية الذي سبق له المشاركة أمام البرازيل في مناسبتين سابقتين، الأولى عام 1997 في بطولة القارات التي استضافتها الرياض، فيما كانت الثانية عام 1999 في البطولة نفسها التي أقيمت في المكسيك.

وأكد عبدالغني أن خدمة المنتخب «شرف لأي لاعب»، متمنياً التوفيق برفقة المجموعة الحالية، وتقديم الإضافة مع المدرب بيتزي. وقال عبدالغني «أبلغتني إدارة أُحد بخبر انضمامي إلى المنتخب بعد مباراتنا الأخيرة في الدوري أمام الباطن، وكنت سعيداً للغاية، كون الانضمام إلى المنتخب حلم الجميع».

وتابع: «ألمس رغبة كبيرة في عودة الصورة المميزة للمنتخب السعودي، والأمر بدأ من كأس العالم التي كانت تجربة ناجحة، باستثناء مباراة الافتتاح، وهناك سعي لاستعادة بريق الأخضر في كأس آسيا، وهو ما نعمل عليه حالياً».

وحول مواجهة المنتخبين البرازيلي والعراقي في البطولة، قال «مواجهة البرازيل لها فائدة كبيرة جداً، فهي احتكاك بمنتخب ونجوم عالميين، وكذلك مواجهة العراق، فهو منتخب عنيد، ويمثل بروفة للمنتخبات التي سنواجهها في كأس آسيا، ولذلك أراها تجربة مفيدة، وأتمنى أن نحقق أكبر استفادة ممكنة من المباراتين».

وأضاف «منتخبنا حصد كأس آسيا آخر مرة عام 1996 في الإمارات، ونأمل أن نكرر الإنجاز، عندما نعود إلى أرض الإمارات في يناير المقبل».

أما منتخب البرازيل، الذي حضر بكامل نجومه بقيادة مهاجم باريس سان جرمان نيمار، فيسعى إلى تأكيد أفضليته المطلقة أمام الأخضر، وتحقيق فوز جديد قبل مواجهة غريمه التقليدي الأرجنتين في جدة مساء الثلاثاء المقبل.

منتخب البرازيل حضر إلى السعودية بكامل نجومه وبقيادة نيمار.