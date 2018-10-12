نادي برشلونة ينتقد التشيلي أرتورو فيدال

المصدر: برشلونة ــ د.ب.أ

انتقد نادي برشلونة الإسباني لاعبه التشيلي ارتورو فيدال، مشيراً إلى أنه تعامل بعدم احترام مع زملائه. وقال بيب سيجورا، مدير عام نادي برشلونة في تصريحات لصحيفة «سبورت» أمس «ليس لديه الكياسة التي ينبغي على اللاعبين المحترفين التحلي بها إزاء زملائهم ومدربيهم».

وأضاف «في نادٍ كبير مثل برشلونة، وفي وجود العديد من اللاعبين المحترفين، فيدال يدرك أنه ارتكب خطأ، إنه انتقص من احترامه لزملائه، لكنني متأكد من أنه سيصحح موقفه». ونشر فيدال عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي صورة وجه غاضب، بعد مشاركته في ثلاث دقائق فقط من المباراة أمام توتنهام الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ونشر فيدال هذا الأسبوع أيضاً رسالة مثيرة للجدل ومبهمة، لكنه سرعان ما حذفها. وانضم فيدال (31 عاماً) إلى برشلونة قادماً من بايرن ميونيخ الصيف الماضي، لكنه شارك في 176 دقيقة فقط مع الفريق.