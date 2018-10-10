جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية للمنتخبات

المصدر: باريس - الإمارات اليوم

في ما يأتي برنامج الجولتين الثالثة والرابعة ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، واللتين تقامان بين الخميس 11 أكتوبر والثلاثاء 16 منه، مع الإشارة الى أن مواعيد المباريات هي 18,45 بتوقيت غرينيتش (الساعة 22.45 مساء بتوقيت الامارات)، الا في حال ذكر توقيت مختلف:



- الخميس 11 أكتوبر - * المستوى الأول

المجموعة الثالثة

بولندا - البرتغال

* المستوى الثاني

- المجموعة الثانية

(19,45 ت غ) روسيا - السويد



* المستوى الثالث

- المجموعة الرابعة

مونتينيغرو - صربيا

ليتوانيا - رومانيا

* المستوى الرابع

- المجموعة الثالثة

جزر فارو - أذربيجان

كوسوفو - مالطا



- الجمعة 12 أكتوبر - * المستوى الأول

- المجموعة الثانية

بلجيكا - سويسرا

كرواتيا - إنكلترا

* المستوى الثاني

- المجموعة الثالثة

النمسا - إيرلندا الشمالية

* المستوى الثالث

- المجموعة الثانية

إستونيا - فنلندا

اليونان - المجر

* المستوى الرابع

- المجموعة الثانية

مولدافيا - سان مارينو

بيلاروسيا - لوكسمبروغ



- السبت 13 أكتوبر - * المستوى الأول

- المجموعة الأولى

هولندا - النمسا

* المستوى الثاني

- المجموعة الأولى

(13,00 ت غ) سلوفاكيا - الجمهورية التشيكية



* المستوى الثالث

- المجموعة الثالثة

(16,00 ت غ) النروج - سلوفينيا

بلغاريا - قبرص

* المستوى الرابع

- المجموعة الأولى

(16,00 ت غ) لاتفيا - كازاخستان

جورجيا - أندورا

- المجموعة الرابعة

(16,00 ت غ) أرمينيا - جبل طارق

(18,45 ت غ) مقدونيا - ليشتنشتاين



- الأحد 14 أكتوبر - * المستوى الأول

- المجموعة الثالثة

بولندا - إيطاليا

* المستوى الثاني

- المجموعة الثانية

(16,00 ت غ) روسيا - تركيا

* المستوى الثالث

- المجموعة الرابعة

(13,00 ت غ) رومانيا - صربيا

(18,45 ت غ) ليتوانيا - مونتينيغرو

* المستوى الرابع

- المجموعة الثالثة

(16,00) أذربيجان - مالطا

جزر فارو - كوسفو

- الإثنين 15 أكتوبر - * المستوى الأول

- المجموعة الثانية

إيسلندا - سويسرا

- المجموعة الرابعة

إسبانيا - إنكلترا

* المستوى الثاني

- المجموعة الثالثة

البوسنة والهرسك - إيرلندا الشمالية

* المستوى الثالث

- المجموعة الثانية

فنلندا - اليونان

إستونيا - المجر

* المستوى الرابع

- المجموعة الثانية

لوكسمبورغ - سان مارينو

بيلاروسيا - مولدافيا

- الثلاثاء 16 أكتوبر - * المستوى الأول

- المجموعة الأولى

فرنسا - ألمانيا

* المستوى الثاني

- المجموعة الأولى

أوكرانيا - الجمهورية التشيكية

- المجموعة الرابعة

إيرلندا - ويلز

* المستوى الثالث

- المجموعة الثالثة

سلوفينيا - قبرص

النروج - بلغاريا

* المستوى الرابع

- المجموعة الأولى

(14,00 ت غ) كازاخستان - أندورا

(18,45 ت غ) لاتفيا - جورجيا

- المجموعة الرابعة

(16,00 ت غ) أرمينيا - مقدونيا

(18,45 ت غ) جبل طارق - لشتنشتاين

* المستوى الثالث

- المجموعة الثالثة

سلوفينيا - قبرص

النروج - بلغاريا



* المستوى الرابع

- المجموعة الأولى

كازاخستان - أندورا

لاتفيا - جورجيا



- المجموعة الرابعة

أرمينيا - مقدونيا

جبل طارق - لشتنشتاين