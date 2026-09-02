«التربية» تعتمد 7 أنواع لتقييم طلبة جميع الحلقات وخريطة زمنية تمتد طوال العام

اعتمدت وزارة التربية والتعليم آليات ومعايير تقييم طلبة جميع الحلقات التعليمية للعام الدراسي الجديد 2026-2027، إذ رسمت مسار تقييم الطلبة ضمن منظومة متكاملة تمتد من تشخيص مستوى الطالب واحتياجاته التعليمية في بداية العام إلى قياس تحصيله وحسم نتائج أدائه الأكاديمي في نهايته.

وحددت الوزارة في الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الدراسي الجاري، الذي أطلعت عليه" الإمارات اليوم"، 7 أنواع رئيسة للتقييم، تشمل الاختبار التشخيصي، والتقييم التكويني غير مرصود الدرجة، والتقييم التكويني مرصود الدرجة، والتعلم والتقييم القائم على المشاريع، والتقييم الختامي المدرسي «SSA»، واختبارات نهاية الفصل الدراسي «المركزية»، واختبارات الإعادة، بما يشكل منظومة تقييم متكاملة.

وبحسب الدليل، تستهدف المنظومة تنويع أدوات وأساليب القياس بما يتناسب مع طبيعة المحتوى الدراسي وخصائص الطلبة في كل حلقة، واستخدام نتائج التقييم في بناء خطط التعليم والتعلم والتدخل الأكاديمي، ورصد مدى تقدم الطالب مقارنة بمستواه السابق، بما يعزز دقة القياس ويراعي الفروق الفردية في سرعة التعلم والنمو.

أنواع التقييم

وتفصيلا، حددت الوزارة منظومة من التقييمات المدرسية والمركزية، تشمل الاختبار التشخيصي، والتقييم التكويني غير مرصود الدرجة، والتقييم التكويني مرصود الدرجة، والتعلم والتقييم القائم على المشاريع، والتقييم الختامي المدرسي «SSA»، و اختبارات نهاية الفصل الدراسي، واختبارات الإعادة.

ويستهدف الاختبار التشخيصي مواد المجموعة (A) لجميع الطلبة من الصف الأول حتى الثاني عشر، ويبنى وينفذ من قبل المعلمين في المدارس وفق معايير محددة مركزياً، بهدف تحديد مستوى الطالب واحتياجاته التعليمية، ولا تحتسب نتائجه ضمن درجته الأكاديمية.

أما التقييم التكويني غير مرصود الدرجة، فيستخدم لدعم تعلم الطلبة وتعزيز نموهم المعرفي وتقدمهم الأكاديمي، وتتعدد أدواته لتشمل الأسئلة المباشرة والملاحظة الصفية وأوراق العمل والتقييم الذاتي وتقييم الأقران ومهام الأداء عبر المنصات التعليمية والاستبيانات وغيرها، من دون أن تدخل نتائجه في الدرجة النهائية.

وفي المقابل، يبنى التقييم التكويني مرصود الدرجة وينفذ من قبل المعلمين طوال العام الدراسي وفق معايير محددة مركزياً، وتحتسب درجاته ضمن معدل الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان النسبية المحددة، وتشمل أدواته النتاج الكتابي، ومهام الأداء، وملف الإنجاز، والمشاريع، والاختبارات والمهام القصيرة.

المشاريع و«SSA»

وتتضمن المنظومة التعلم والتقييم القائم على المشاريع لجميع مواد المجموعة (A)، باستثناء التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية، ويطبق خلال الفصل الدراسي الثاني لطلبة الحلقة الثالثة، وتحتسب نتائجه ضمن معدل الأداء الأكاديمي وفق الأوزان المعتمدة.

كما تطبق الوزارة التقييم الختامي المدرسي «SSA» وفق الصفوف والمواد المحددة في السياسة، فيما يطبق لطلبة الحلقة الثالثة من الصف التاسع حتى الثاني عشر في جميع مواد المجموعة (A) خلال الفصل الدراسي الثاني فقط.

وتصمم تقييمات «SSA» من قبل المعلمين وفق معايير وضوابط مركزية معتمدة، وتحتسب نتائجها ضمن الأداء الأكاديمي للطالب، وتجرى خلال آخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، ضمن جدول زمني مرن يسمح للمدارس بالتخطيط والتنفيذ.

اختبارات مركزية

وعلى مستوى التقييم المركزي، تنفذ اختبارات نهاية الفصل الدراسي لمواد المجموعة (A) للطلبة من الصف الثالث حتى الثاني عشر، وتحتسب نتائجها ضمن معدل الأداء الأكاديمي وفق الأوزان النسبية المحددة.

وخصصت الوزارة اختبارات الإعادة للطلبة الذين لم يحققوا الحد الأدنى للنجاح وفق المرحلة الدراسية، وتطبق من الصف الرابع حتى الثاني عشر في أي مادة من مواد المجموعة (A).

خريطة التقييم على مدار العام

ورسم الدليل خريطة زمنية لعمليات التقييم تمتد على مدار العام الدراسي، ولا تقتصر على اختبارات نهاية الفصول، إذ يبدأ سبتمبر بتطبيق الاختبار التشخيصي، إلى جانب تطبيق التقييم الأساسي لفئة «ABP» وإعلان نتائج دراسة PISA 2025 وتطبيق دراسة PIRLS 2026 والدراسة الأساسية، فضلاً عن تطبيق اختبار الكفاءة القرائية SPA وفق الفئات والصفوف المستهدفة.

وفي أكتوبر تطبق التقييمات المدرسية لقياس كفايات الطلبة «المعرفية والمهارية»، إلى جانب استكمال تطبيق الدراسة الأساسية لفئة «ABP»، وتطبيق اختبار الكفاءة القرائية «SPA»، واستكمال تطبيق دراسة PIRLS 2026.

ويشهد نوفمبر دعم مهارات الطلبة وإعدادهم لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وعقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة مستويات الطلبة وتقديم التغذية الراجعة، ثم تطبيق الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الأول، إلى جانب استكمال تطبيق دراسة «PIRLS 2026».

لقاءات مع أولياء الأمور

وفي ديسمبر تستكمل الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الأول، وتجرى الاختبارات التعويضية للفصل، فيما يشهد يناير إعلان نتائج نهاية الفصل الدراسي الأول وعقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة تطور المستوى التحصيلي، إلى جانب بناء خطط التدخل لسد الفاقد التعليمي وفق النتائج، وتطبيق التعلم والتقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثالثة.

وتتواصل عمليات القياس في فبراير عبر تنفيذ التقييمات المدرسية لقياس كفايات الطلبة المعرفية والمهارية ورصد نتائج التعلم والتقييم القائم على المشاريع، فيما يشهد مارس تطبيق التقييم الختامي المدرسي «SSA»..

تطور المستوى التحصيلي

وفي أبريل تعلن نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتعقد لقاءات مع أولياء الأمور لمناقشة تطور المستوى التحصيلي، وتبنى خطط التدخل لسد الفاقد التعليمي وفق النتائج، بالتزامن مع تطبيق دراسة TIMSS 2027 الأساسية.

وتتواصل خلال مايو التقييمات المدرسية لقياس كفايات الطلبة، إلى جانب استكمال تطبيق دراسة «TIMSS 2027» واختبار الكفاءة القياسي «SPA»، بينما يشهد يونيو استكمال «SPA» وتنفيذ الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثالث وإعلان نتائج نهاية العام.

وفي يوليو تنفذ الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثالث واختبارات الإعادة، ثم تعلن نتائج اختبارات الإعادة، لتختتم بذلك دورة تقييم تمتد من تشخيص مستوى الطالب في بداية العام إلى حسم نتائجه النهائية.