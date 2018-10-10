عودة سيرينا إلى بطولة أستراليا للتنس

المصدر: ملبورن - أ.ف.ب

ستعود الأميركية سيرينا وليامس، للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب مطلع عام 2019، بعد غيابها عن النسخة الأخيرة، لإنجاب مولودتها الأولى، حسب ما ذكر المنظمون أمس.

يذكر أن سيرينا متوجة سبع مرات على ملاعب ملبورن، آخرها في 2017، عندما كانت في بداية حملها، وستشارك أيضاً حاملة اللقب مرتين البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، التي أجبرت على الانسحاب من نسخة 2018، بسبب خلاف مع والد ابنها على حضانته.

ولدى الرجال، يتوقع أن يكون السويسري روجيه فيدرر، الذي أحرز لقبه الـ20 في البطولات الكبرى بملبورن مطلع 2018، والصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب ست مرات، في طليعة المشاركين.

وتتوقع، أيضاً مشاركة البريطاني المخضرم آندي موراي، الوصيف خمس مرات والمصنف أول عالمياً سابقاً، بعد غيابه عن النسخة الأخيرة بسبب الإصابة.

في جانب آخر، تمت زيادة جوائز الدورة المقررة بين 14 و28 يناير المقبل، إلى 42.9 مليون دولار أميركي، وذلك بالتساوي بين الرجال والسيدات.