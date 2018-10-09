تكريم سباحة مصرية غطست 55 ساعة ونامت تحت الماء

المصدر: القاهرة-د.ب.أ.

استقبل وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي السباحة ريم أشرف صاحبة الرقم القياسي في الغطس لمدة 55 ساعة.

وأعرب صبحي عن سعادته بالإنجاز الذي حققته البطلة الواعدة ريم /14 عاما/ التي استطاعت به أن تكسر الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة جينيس العالمية باسم الفتاة الأسترالية كريستسن كويل /38 عاما/ وهو 51 ساعة و25 دقيقة في أطول غطسه تحت الماء.

وكانت ريم أشرف بدأت المسابقة في شرم الشيخ الأربعاء الماضي وانتهت في تمام الثانية ظهر الجمعة الماضي وكانت تقوم بتناول الطعام وشرب المياه والنوم وحتى اللعب تحت الماء على عمق ثمانية أمتار، ونجحت في كسر الرقم القياسي وستكتب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.