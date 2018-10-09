"السامبا" يصل السعودية الأربعاء

المصدر: أحمد طارق - دبي

تصل بعثة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء، مطار الملك خالد الدولي في الرياض، استعدادًا للمشاركة في الدورة الرباعية الدولية التي تنطلق الخميس، حسب صحيفة الرياضية.

وتضم البطولة منتخبات السعودية والأرجنتين والعراق إلى جانب البرازيل، وسيجري منتخب السامبا مراناً مغلقاً، الخميس، على ملعب جامعة الملك سعود قبل مواجهة السعودية الجمعة على الملعب نفسه.

وتضم البعثة أبرز نجوم الكرة البرازيلية، يأتي في مقدمتهم نيمار وفرمينيو وكاسيميرو وغيرهم، فيما لم يتأكد حضور مارسيلو ضمن القائمة بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع فريقه ريال مدريد.