رونالدو يتقدَّم المرشحين لجائزة «فرانس فوتبول»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

بدأت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، أمس، الكشف تباعاً عن لائحة اللاعبين الـ30، المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وأبرزهم في الدفعة الأولى التي تضمنت 10 لاعبين، البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، الفائز بها خمس مرات.

ونشرت المجلة، في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الدفعة الأولى من الأسماء (10 لاعبين) بحسب الترتيب الأبجدي، وتضمنت إلى جانب رونالدو: الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، والبلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، ومواطنه روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، والويلزي غاريث بيل، والفرنسي كريم بنزيمة، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، والأوروغوياني دييغو غودين (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وإدينسون كافاني (باريس سان جرمان الفرنسي).

وستكشف «فرانس فوتبول» تباعاً عن أسماء المرشحين، وصولاً إلى إعلان لائحة الـ30 مرشحاً، على أن يعلن اسم اللاعب الفائز بالجائزة في 3 ديسمبر المقبل، من خلال تصويت الصحافيين من حول العالم.

ولا يبدو رونالدو، الذي احتكر الجائزة مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) خلال الأعوام العشرة الماضية (خمس لكل منهما)، مرشحاً لنيل اللقب، رغم قيادته فريقه السابق ريال مدريد إلى لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث توالياً، قبل تركه هذا الصيف للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، مقابل 100 مليون يورو.