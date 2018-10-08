تهمة "اغتصاب" ثانية تلاحق كريستيانو رونالدو

المصدر: جوني جبور- دبي

كشفت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، نقلاً عن ليزلي ستوفال، محامي الأميركية كاثرين مايورغا المدعية في سبتمبر الماضي على نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بتهمة الاغتصاب، أن المحامي تلقى اتصالاً جديداً من سيدة أميركية ثانية تدعي تعرضها للاغتصاب ايضاً من قبل رونالدو.

وقال محامي، الأميركية كاثرين مايورغا، التي تتهم كريستيانو رونالدو باغتصابها في لاس فيغاس عام 2009، أنه تلقى اتصالاً من ضحية أخرى تزعم تعرضها للاغتصاب من طرف النجم البرتغالي، إلا أن المحامي رفض الإفصاح عن اسم السيدة الأميركية، لكنه قال إنه سيبلغ هذه المعلومات إلى شرطة لاس فيغاس التي تباشر التحقيق حالياً في القضية التي أثارتها مايورغا في 28 سبتمبر الماضي واتهامها لنجم ريال مدريد الأسبق والمهاجم الحالي ليوفنتوس الإيطالي، وهي التهمة التي نفاها رونالدو بشكل قاطع.