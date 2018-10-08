صلاح يفشل في تحقيق إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول

المصدر: جوني جبور- دبي

واصل نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح معاناته من الناحية التهديفية في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وفشل أمس في تحقيق إنجازٍ تاريخي جديد كان متاحاً للفرعون في لقاء فريقه مع مانشستر سيتي الذي انتهى بالتعادل السلبي، خصوصاً أن إهدار صلاح لفرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 68 كان كفيلاً بحرمان النجم المصري فرصة معادلة الرقم القياسي لنجم الريدز السابق إيان راش، والمتمثل بالتسجيل في شباب السيتي في أربعة مباريات متتالية.

ووفقاً لموقع "ليفربول" الرسمي، فإن اللاعب الويلزي إيان راش الوحيد تاريخياً في ليفربول الذي سجل في شباك مانشستر سيتي في 4 مباريات متتالية خلال الفترة بين 1992 و1994، ليهدر الفرعون المصري أمس فرصة معادلة هذا الرقم، خصوصاً أن صلاح كان قد سجل في شباب السيتي في 3 مباريات متتالية، وهي مباراة الدور الثاني لدوري الموسم الماضي بجانب مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري ابطال أوروبا.