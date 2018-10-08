بالصور.. ديبالا يتقدم نجوم الأرجنتين في السعودية

المصدر: أحمد طارق - دبي

تقدم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا قائمة "التانغو" حيث سيظهر نجم يوفنتوس أمام الجماهير السعودية وذلك حينما يواجه منتخب الأرجنتين نظيره العراقي يوم 11 اكتوبر ضمن الدورة الدولية الرباعية الودية التي ستقام في الرياض وجدة.

وبدأ الأرجنتيني مسيرته المهنية في الأرجنتين مع انيستتوتو في عام 2011، ثم انتقل إلى نادي باليرمو الإيطالي في عام 2012، ولعب ثلاثة مواسم في باليرمو، موسمان في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وموسم واحد في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية وفاز به في موسم 2013–14، في عام 2015، انضم إلى يوفنتوس مقابل 32 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين لعب أكثر من 100 مباراة مع السيدة العجوز وفاز معهم بثنائية الدوري والكأس في كل المواسم الثلاث التي لعبها معهم، وتم اختياره مرتين ضمن تشكيلة العام للدوري الإيطالي.