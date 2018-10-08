فوزنياكي تحرز اللقب الـ 30 في مسيرتها بعالم التنس

المصدر: بكين - أ.ف.ب

أحرزت الدنماركية كارولاين فوزنياكي اللقب الـ30 في مسيرتها الاحترافية، بتتوجيها، أمس، في دورة بكين الصينية في كرة المضرب، بفوزها على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 6-3 و6-3.

وقدمت الدنماركية المصنفة ثانية عالمياً، المتوّجة مطلع هذه السنة بباكورة ألقابها الكبيرة (بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى)، أداءً جيداً وثابتاً طوال الأسبوع في العاصمة الصينية. ولم تخسر فوزنياكي أي مجموعة في طريقها إلى اللقب الذي أحرزته للمرة الثانية في مسيرتها بعد 2010.

وفي المباراة النهائية ضد سيفاستوفا المصنفة 20 عالمياً، حافظت فوزنياكي (28 عاماً) على المستوى نفسه الذي قدمته طوال الدورة، لاسيما من خلال ضربات إرسالها القوية والمحكمة.

وقالت بعد فوزها: «أنا سعيدة لبلوغ عتبة الـ30 لقباً، وسأستمتع بذلك.. كنت أحلم كطفلة بأن أصبح لاعبة كرة مضرب محترفة، أن أصبح المصنفة أولى عالمياً».

وأضافت: «بعد صدارة التصنيف العالمي أكتوبر 2011، أردت إحراز لقب في بطولات الغراند سلام، وبعده أردت المزيد من الألقاب.. التمكن من القيام بكل ذلك هو أمر مذهل فعلاً».

من جهتها، أكدت سيفاستوفا، التي اعتزلت في مايو 2013 بسبب الإصابات قبل أن تعود الى الملاعب في يناير 2015، أن فوزنياكي «لم تمنحي أي هدية (خلال النهائي)، كان صعباً». وبكين هي من دورات البريمير الإلزامية للمحترفات، ومن دورات الـ500 نقطة للمحترفين.