بـ 4 ثوانٍ.. طفلة تحطّم الرقم العالمي للإناث في مكعب روبيك

حققت طفلة صينية تبلغ ست سنوات رقماً قياسياً عالمياً جديداً للإناث في حلّ مكعب روبيك 3x3، إذ نجحت في حلّه في ما يزيد قليلاً عن أربع ثوانٍ، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الرسمية، أول من أمس، أن ليان يونزي حطمت الرقم القياسي العالمي للإناث في حل مكعب روبيك 3x3 مرتين هذا الشهر في مسابقتين معتمدتين من جانب الرابطة العالمية لمكعب روبيك في ووهان وقوانغتشو.

وسجلت متوسطاً قدره 4,52 ثوانٍ في إحدى المسابقتين، و4,27 ثوان في المسابقة الأخرى، بعدما خاضت خمس محاولات لحل مكعب روبيك.

وأشارت «سي سي تي في» إلى أن ليان المنحدرة من مدينة تشنغدو، هي «أول لاعبة مكعبات سريعة تسجل متوسطاً أقل من 4,5 ثوان».

وأظهر مقطع فيديو نشرته «سي سي تي في» الطفلة وهي تدير مكعب روبيك بمهارة فائقة، وبعد حل المكعب وضعته على الطاولة وصفقت بيديها، ورفعت قبضتها في الهواء.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أكدت لين يانغشي، والدة ليان، أن ابنتها تعرفت إلى مكعب روبيك للمرة الأولى بعد التحاقها بدورة تدريبية في طفولتها، ضمن أنشطة متنوعة. وقالت إن حل مكعب روبيك «نشاط ممتاز لتنمية قدرات الطفل الشاملة»، ما دفعها إلى توجيه اهتمام ابنتها إليه.

وأشارت إلى أن ليان باتت تتقن اليوم أكثر من 1300 خوارزمية لحل مكعب روبيك، وتتدرب يومياً لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.