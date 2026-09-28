مراسم وداع لزوج من الباندا في الصين قبل رحلتهما لأميركا

أرسلت الصين أمس، زوجاً من حيوانات الباندا العملاقة إلى الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام صينية رسمية، وذلك في أعقاب القمة بين زعيمي البلدين في واشنطن.

وكان قد تم الاتفاق مسبقاً على نقل زوج الباندا العملاقة، لكن أعلن عن موعد مغادرتهما، الخميس الماضي، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن.

وتحظى هذه الثدييات التي تتميز بلونيها الأسود والأبيض بشعبية هائلة حول العالم، وترسلها الصين بالإعارة إلى دول أخرى في إطار برنامج يُعرف بـ«دبلوماسية الباندا» لتعزيز العلاقات الخارجية.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن «بينغ بينغ» و«فو شوانغ» غادرا مطار تشنغدو شوانغليو الدولي على متن طائرة مستأجرة أمس، وهما في طريقهما إلى حديقة حيوان في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث سيمضيان السنوات الـ10 المقبلة.

ونظم «مركز تشنغدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة» مراسم وداع لزوج الباندا قبيل بدء رحلتهما.

وكانت بكين قد استعادت حيواني باندا من اليابان في وقت سابق من العام الجاري، في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الذي نشأ بين البلدين.