"تهمة الاغتصاب" تدفع "EA" لإزالة صور رونالدو من حسابات "FIFA 19"

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أزالت شركة إي إيه سبورت "EA Sport" للألعاب الإلكترونية، صورة نجم ريال مدريد السابق، ونادي يوفنتوس الإيطالي حالياً البرتغالي كريستيانو رونالدو من منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بعد أن كانت صورته تتصدر لعبة "فيفا 19".

وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "اطلعنا على التقرير المقلق بشأن تفاصيل المزاعم ضد رونالدو، ونراقب الوضع عن كثب، ونتوقع أن يكون سلوك الرياضيين الذين يتصدرون أغلفتنا وسفرائنا أن يتصرفوا بطريقة تتلاءم وقيم الشركة".

ويأتي ذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن فضيحة الاغتصاب التي تفجرت في الأيام الماضية، حين أقامت اكاثري ماورغا دعوى قضائية ضد رونالدو في محكمة بولاية نيفادا، أتهمته فيها باغتصابها في فندق بلاس فيغاس عام 2009، بينما نفى النجم البرتغالي مزاعم الاغتصاب.

وتقول مايورغا إن "رونالدو اشترى صمتها بـ375 ألف دولار، وتطالب بتعويض يصل إلى 200 ألف دولار".

وأشارت المدعية الى أن رونالدو دعاها ومعه أشخاص آخرون لاستكمال الأمسية في جناحه المطل على أجزاء كبيرة من المدينة التي تعرف بأماكن السهر والكازينوهات، وخلال وجودهم في الجناح، دعاهم إلى التمتع بحوض الاستحمام الساخن (جاكوزي) على الشرفة، إلا أن مايورغا امتنعت بداية بحسب وصفها متذرعة بأن ملابسها غير مناسبة للحوض، قبل أن يعرض عليها رونالدو تقديم ملابس، وقالت إن رونالدو لحق بها إلى الحمام أثناء سعيها لتبديل ملابسها، فجرها إلى غرفة النوم واغتصبها بحسب ادعاءاتها.