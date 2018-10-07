المعتدي على نجمة تنس تشيكية مهدّد بالسجن 12 عاماً

المصدر: براغ - أ.ف.ب

يواجه رجل اعتدى على لاعبة كرة المضرب التشيكية، بترا كفيتوفا، وأصابها بجروح بالغة بيدها، في منزلها عام 2016، عقوبة السجن حتى 12 عاماً، بحسب ما ادعت عليه النيابة العامة في برنو شرق البلاد.

وغابت كفيتوفا، بطلة ويمبلدون 2011 و2014، خمسة أشهر عن الملاعب بسبب حادثة الاعتداء التي شكّلت خطراً كبيراً على يدها اليسرى.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة، هينيك أولما: «رفعت لائحة الاتهام رسمياً ضد رجل بعمر الـ33، مرتبط بالاعتداء على سيدة في بروستيوف، في 20 ديسمبر 2016». ويواجه الرجل عقوبة السجن بين خمسة و12 عاماً بحسب ما أوضح البيان.

أوقف الرجل واحتجز في مايو الماضي، وحددته بعد ذلك كفيتوفا المصنفة رابعة عالمياً راهناً، قبل سفرها إلى باريس لخوض بطولة رولان غاروس.

وكانت اللاعبة العسراء، البالغة 28 عاماً، أصيبت بجروح بالغة في أصابع وأعصاب يدها اليسرى، لدى تصديها للص اقتحم منزلها في 2016 مدعياً أنه عامل صيانة، ما اضطرها إلى الخضوع لجراحة دامت أربع ساعات.