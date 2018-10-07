برشلونة يواجه فالنسيا اليوم بـ «معنويات الأبطال»

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

ينتظر أنصار فريق برشلونة أن يكون العرض الأوروبي ضد توتنهام الإنجليزي في قلعة ويمبلي، قد أعاد الثقة إلى الفريق عندما يخوض مباراة صعبة اليوم، على استاد ميستايا في فالنسيا، الذي بدأت تتحسن عروضه نسبياً بعد بداية مخيبة.

وعاد الفريق الكاتالوني بفوز باهر على توتنهام 4-2، بفضل تألق نجمه الأرجنتيني ميسي بتسجيله هدفين، وإصابته القائم مرتين، علماً بأنه سجل ثلاثية أيضاً في الجولة الأولى في مرمى أيندهوفن.

واعتبر مدرب برشلونة، ارنستو فالفيردي، بأن الفوز في منتهى الأهمية بالنسبة لاعبيه، بقوله «صحيح أنه بعد تسجيل بعض النتائج السيئة، كان من المهم جداً الفوز، وقمنا برد فعل جيد وفعال».

وتابع «مررنا بفترات صعبة في المباراة، لكننا نجحنا في إيجاد الحلول في الأوقات المناسبة، خضنا مباراة كبيرة أمام خصم قوي، الفريق بأكمله أدى عمله بنجاح».

في المقابل، يخوض أتلتيكو مدريد مباراة سهلة نسبياً على ملعبه ضد ريال بيتيس، علماً بأنه يتخلّف عن برشلونة بنقطتين فقط.

وفي افتتاح الجولة السابعة، عمّق ريال سوسييداد جراح مضيفه أتلتيك بلباو، عندما تغلب عليه 3-1، أول من أمس، على ملعب «سان ماميس» في بلباو.

وتقدم ريال سوسييداد من ركلة جزاء انبرى سجلها ميكل، ثم تعادل مونيايين لبلباو، لكن لوكا وميكل حسم الفوز لريال سوسييداد وعمقا أزمة بلباو.