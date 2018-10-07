«فيفا» يوقف سيراليون بسبب تدخل الحكومة

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه أوقف سيراليون عن المشاركة في منافسات كرة القدم العالمية، بسبب التدخل المزعوم من جانب حكومتها.

وجاء هذا القرار بعد أن بعث «الفيفا»، أخيراً، رسالة إلى وزير الرياضة في البلاد، أعرب فيها عن «قلقه البالغ» بشأن إقالة رئيس اتحاد الكرة في سيراليون إيشا يوهانسن، والسكرتير العام كريستوفر كامارا، حسب ما ذكره «فيفا» في بيان.

وقال «فيفا»: «سيتم رفع التعليق بمجرد أن يؤكد اتحاد كرة القدم في سيراليون، وقيادته المعترف بها، لـ(الفيفا) أن إدارة الاتحاد السيراليوني ومبانيه وحساباته وقنوات التواصل التابعة له، عادت إلى سيطرته مرة أخرى».

ويعني الإيقاف أن سيراليون فقدت كل حقوق العضوية، ولن يتمكن منتخبها الوطني وأنديتها من المشاركة في المسابقات الدولية. بالإضافة إلى ذلك لن يسمح لأي من أعضاء أو مسؤولي الاتحاد السيراليوني بالاستفادة من برامج أو دورات أو الدورات التدريبية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.