يوفنتوس يساند كريستيانو رونالدو بعد اتهامه بالاغتصاب

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، دعمه للاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد اتهام فتاة أمريكية للاعب باغتصابها في عام 2009، وقال يوفنتوس في بيانه: "أظهر كريستيانو رونالدو في الشهور الأخيرة احترافية كبيرة وتفاني، ويقدر نادي يوفنتوس هذا.. الأحداث محل التحقيق التي تعود لما يقرب من 10 سنوات ماضية لا تغير هذا الرأي، والذي يؤكده أي شخص تعامل مع هذا اللاعب العظيم".

وكانت الشرطة الأمريكية قد قررت إعادة فتح التحقيق في قضية "رونالدو" بعد ظهور أدلة جديدة ضده، في اغتصاب فتاة تدعى "كاثرين مايورجا" في يونيو 2009.

وزعمت السيدة أن "رونالدو" اغتصبها في أحد الفنادق الفاخرة في لاس فيجاس وتسبب لها في جروح؛ وحتى لا ينتقل الموضوع إلى المحكمة تم تسويته بشكل ودي عبر وسيط في 12 من يناير من عام 2010 وحدث ذلك في ولاية نيفادا الأمريكية.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية قد كشفت قبل عام أن "رونالدو" دفع لسيدة أمريكية 375 ألف دولار في صيف 2009 مقابل صمتها عن الاغتصاب الذي تعرضت له من النجم البرتغالي.

وكان رونالدو نفى التهمة عبر حسابه بموقع تويتر، وأنه ينتظر نتائج التحقيقات.