تركي آل شيخ يعلن بدء إجراءات بيع نادي "بيراميدز" المصري

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، والهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل شيخ، عن بدأ إجراءات بيع نادي "بيراميدز" المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال آل شيخ في تصريحات لقناة العربية: "لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل ولكنني مستاء من الذي حدث، وقراري نهائي لا رجعة فيه، وبيراميدز انتهى"، مشيراً إلى أن لاعب "بيراميدز" البرازيلي كينو سينتقل إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، حيث سيتم التوقيع معه خلال الفترة الحالية.

وكان محمود الأسيوطي، قد باع ناديه الأسيوطي إلى شركة سعودية في شهر يوليو الماضي، حيث تم تغيير اسمه إلى نادي "بيراميدز" المنافس حالياً في الدوري المصري ويحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني الإنتاج الحربي، والنقطة الوحدة عن الزمالك المتصدر.