رونالدو يغيب عن المنتخب البرتغالي حتى 2019

المصدر: لشبونة - أ.ف.ب

ذكرت تقارير صحافية، أمس، أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، طلب إعفاءه من الانضمام للمنتخب البرتغالي حتى عام 2019.

وهذا الأمر يعني أن رونالدو لن يشارك في المباريات أمام إيطاليا وبولندا وأسكتلندا.

ولم يشارك رونالدو مع بلاده في دوري الأمم الأوروبي، الشهر الماضي، حيث سعى للتركيز مع فريقه الجديد يوفنتوس الذي انتقل إليه أخيراً، قادماً من ريال مدريد الإسباني.

وأشارت صحيفة «أو جوجو» البرتغالية، إلى أن رونالدو طالب إعفاءه بعد استدعائه لقائمة بلاده خلال المباريات الدولية التي يخوضها الشهر الجاري والشهر المقبل، ما يعني غيابه عن الساحة الدولية حتى 2019.