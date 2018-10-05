مدرب أوروغواي يخلّد اسمه في موسوعة «غينيس» العالمية

المصدر: مونتفيدو - د.ب.أ

سجّل المدير الفني لمنتخب أوروغواي لكرة القدم، أوسكار تاباريز، اسمه في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، كأكثر المدربين خوضاً للمباريات مع منتخب واحد، وأكثرهم مشاركة في كأس العالم (أربع مرات).

وقال تاباريز في صحيفة «أوبسيربادور»، التي تصدر في أوروغواي: «لم أتخيل أبداً الحصول على لقب في موسوعة غينيس العالمية، الأمر يتعلق بالاستمرارية في عالم الرياضة، ويجعلني أفكر في كل الناس التي دعمتني منذ البداية، هذا يعني أكثر من مجرد مسيرة رياضية طويلة، إنه فخر». وقاد المدرب المخضرم أوروغواي في 185 مباراة رسمية، وذلك خلال ولايتين منفصلتين، كانت أولاهما في الفترة بين 1988 و1990، والأخرى بدأت عام 2006 وممتدة حتى الآن.

وكانت آخر مبارياته الرسمية مع أوروغواي ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا أمام المنتخب الفرنسي.