بالأرقام: محمد صلاح أسوأ لاعبي ليفربول أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

المصدر: جوني جبور- دبي

كشف تقرير لشبكة "هوكسورد" العالمية، حصول نجم الريدز والمنتخب المصري محمد صلاح على تقييم 5.9 من 10، والذي يعد التقييم الأسوأ بين زملاءه في فريق ليفربول في لقائهم أمس أمام نابولي الإيطالي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز نابولي بهدف دون رد جاء في الدقيقة 90 عبر المهاجم الإيطالي لورنزو إنسيني.

ولعب صلاح طيلة مراحل المباراة التي أقيمت على استاد سان باولو، إلا أن أداءه على مدار 90 دقيقة لم يرتق إلى مستوى ثالث أفضل لاعب في العالم، وحامل لقب الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي.

وتشير الإحصائيات، إلى أن صلاح لم يسدد سوى كرتين فقط طوال الـ 90 دقيقة على مرمى نابولي، اعترض إحداها الدفاع الإيطالي والأخرى خرجت من الملعب، فضلاً عن لمس صلاح الكرة لـ 39 مرة فقط كأقل لاعبي ليفربول لمساً للكرة، وارساله 15 تمريرة صحيحة فقط لزملائه من أصل 23 بنسبة نجاح اقتصرت على 65% التي مثلت بدورها الانسبة الأسوأ بين لاعبي الريدز.

ويتعرض صلاح لضغط مستمر من جمهور ليفربول، في ظل اقتصار تسجيل الفرعون المصري لثلاثة أهداف فقط في سبعة مباريات في الدوري الإنجليزي مع الريدز.