إصابة مشجع لليفربول بعد الاعتداء عليه في نابولي

المصدر: نابولي - أ.ف.ب

تعرض أحد مشجعي ليفربول الإنجليزي للإصابة بعد الاعتداء عليه في نابولي، حيث تواجه فريقه، ليلة أمس، مع فريق المدينة الإيطالية، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وكان المشجع، البالغ من العمر 26 عاماً، مع مجموعة من الأصدقاء بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، خارج أحد المقاهي بشارع تشيزاري روزارول في الوسط التاريخي للمدينة، عندما حصل الاعتداء من قبل مجموعة من الرجال.

ونقلت وكالة الصحافة الإيطالية «أي جي آي» عن الشرطة، أن الشاب نقل إلى المستشفى، حيث عولج من جروح وكدمات لاسيما في وجهه وركبتيه، ثم أُعطي دواء وسمح له بالمغادرة مع توقع شفائه الكامل في غضون أسبوعين. وقالت الشرطة إن كاميرات المراقبة في وسط المدينة ستستخدم لمحاولة التعرف على المهاجمين.

والتقي نابولي مع ليفربول في ساعة متأخرة من ليلة أمس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة التي يتصدرها النادي الإنجليزي.