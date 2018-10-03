بدلة لاعبي برشلونة "المثيرة للجدل" بـ 4500 دولار

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أثارت البدلة الرسمية الجديدة للاعبي برشلونة الإسباني والذي سافر بها الفريق إلى إنجلترا من أجل مقابلة توتنهام الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من أنتقد الشكل الجديد لها ومنهم من أشاد بها وبالشكل الجيد للاعبين، والجدير بالذكر أن الزي الرسمي الجديد لسفر الفريق من ماركة توم راون، وتتكلف قيمة البدلة 4500 دولار أمريكي.

وسافرت فرقة النادي مرتدية ملابس بقيمة 115550 دولار أمريكي حيث تم ارتداء 20 لاعباً بالإضافة إلى المدير الفني إرنستو فالفيردي، وشمل الزي الجديد سترة وسروال فريسكو كلاسيكي رمادي متوسط، وقميص أبيض أكسفورد وربطة عنق وسترة كشمير بارتفاع 4 وجلود جلدية من جلد الحجارة السوداء.

هذا الظهور الأول لفريق برشلونة بهذه الماركة الجديدة من توم براون، المخصصة للبدلات، وسوف يصبح الزي الرسمي للفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا وبعض رحلات الدوري الاسباني على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

