الأهلي المصري يطلب حكاماً أجانب لمبارياته المحلية

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلن النادي الأهلي، حامل لقب الدوري المصري في كرة القدم، أول من أمس، أنه طلب من الاتحاد المحلي طواقم حكام من أوروبا لإدارة مبارياته، وذلك في بيان أصدره عقب اجتماع لمجلس إدارته.

وأكد النادي توجيه خطاب إلى اتحاد الكرة المصري، إلحاقاً بالخطاب الذي أرسله سابقاً، بعد أزمة التحكيم في مباراة الإنتاج الحربي، حيث أكد النادي مجدداً ضرورة إسناد مبارياته في الدوري بدءاً من المباراة المقبلة إلى حكام من قارة أوروبا، مع استعجال الردّ على الخطاب السابق.

وكان الأهلي انتقد بشدة ما قال إنها أخطاء كبيرة في مباراة الانتاج الحربي، التي انتهت بالتعادل السلبي، وطالب بالتحقيق في الأمر.

وأعلن الاتحاد المصري، منتصف سبتمبر الماضي، أنه سيجيز للأندية استقدام حكام أجانب بشرط دفع الكلفة المالية لذلك.