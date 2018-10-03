«عمومية طارئة» للأولمبية المصرية بسبب مرتضى منصور

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

قرر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية عقد اجتماع طارئ، للجمعية العمومية، 20 الجاري، لتحديد الخطوات المقبلة، ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور.

وذكرت اللجنة في بيان رسمي، أول من أمس: «ورد إلى اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية طلبات لعقد عمومية غير عادية لرفض تصرفات مرتضى منصور، وتصريحاته في الإعلام، وما جاء بها من تجاوزات صارخة تصادم الدستور والقانون المصري والميثاق الأولمبي، وطلب الموقعون تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لاتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ حقوق جميع عناصر الحركة الأولمبية لاحقاً». يذكر أن مرتضى منصور موقوف من قبل اللجنة الأولمبية، بجانب إيقافه وتغريمه من قبل الاتحاد الإفريقي بسبب سبه لرئيس الـ«كاف»، أحمد أحمد، وسكرتيره العام، مصطفى فهمي.