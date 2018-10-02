الزمالك يكشف حقيقة خصم 6 نقاط من رصيده

المصدر: أحمد طارق-دبي

نفى عضو مجلس إداره نادي الزمالك المصري، هاني زاده، صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصم 6 نقاط من الزمالك، بسبب مستحقات الغاني كريم الحسن ونادى ماريتيمو البرتغالي، الذي كان يلعب له محمد إبراهيم قبل عودته للنادي.

وأضاف عضو مجلس الزمالك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي الإلكتروني للنادي أن الزمالك قدم استئناف لدى فيفا بخصوص المستحقات المالية للمدافع الغاني والنادي البرتغالي، لتسوية أزمة المستحقات المالية، وأنه يتواجد في مهمة خارج البلاد لإنهاء تلك الأزمة.

وأوضح زاده أيضاً أنه يتم حل أزمة الأقساط الخاصة بالغاني الثاني أجوجو والكاميروني أليكسيس موندومو