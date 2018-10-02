الشرطة الأميركية تعيد فتح قضية رونالدو

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلنت شرطة مدينة لاس فيغاس الأميركية، إعادة فتح التحقيقات حول قضية الاغتصاب، المتهم فيها كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.



وكانت سيدة أميركية تُدعى كاثرين مايورغا، قد أخبرت مؤخرًا صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، بأنها تعرضت للاغتصاب من رونالدو، عام 2009، حين كان يقضي عطلته، بعد انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد.



وأصدرت شرطة لاس فيجاس بياناً رسمياً، في هذا الشأن، جاء كالتالي: "تمت تلبية استغاثة إحدى السيدات، في 13 يونيو 2009، لتعرضها لاعتداء، ولم تقدم الضحية حينها معلومات عن مكان الحادث، أو وصفًا للمشتبه به"، وفقًا لما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.