برشلونة يكشف حقيقة المفاوضات لضم بوغبا

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف رئيس برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، حقيقة اهتمام النادي الكتالوني، بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد،الفرنسي بول بوغبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال بارتوميو، في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت "الأنباء التي قالت إننا عرضنا على اليونايتد، الحصول على ياري مينا وأندريه جوميز ومبلغ مالي، مقابل بوغبا، ليست صحيحة".

وأضاف "لم أتناول هذه المسألة مع المدير التنفيذي لليونايتد، إد وودوارد، أعتقد أن بوغبا سيظل مع الفريق الإنجليزي لفترة طويلة، لأن الأندية الكبيرة تريد الاحتفاظ بأفضل اللاعبين".