مانشستر سيتي مستعد لضم مبابي مقابل 200 مليون إسترليني

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مانشستر سيتي مستعد لتحطيم الرقم القياسي لأغلى صفقة في العالم، بتقديم عرض لضم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، ليكسر رقم البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 198 مليون إسترليني، مشيرة إلى أن مدرب «السيتيزن»، الإسباني بيب غوارديولا، كان يرغب في ضم مبابي منذ أن كان لاعباً في موناكو الفرنسي، مؤكدة أن مانشستر سيتي سيقدم راتباً سنوياً قدره 20 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب الاستغناء عن خدمات الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.