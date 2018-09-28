إبراهيموفيتش: محمد صلاح لا يستحق جائزة أفضل هدف في العالم

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

واصل مهاجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، اللاعب السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، تصريحاته القوية تجاه نجوم كرة القدم في العالم، وقال في تصريح أخير ابرزته صحيفة الديلي ستار، إن هدف نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، في شباك إيفرتون، لم يستحق الحصول على جائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2018.

وقال زلاتان، "هدف صلاح لم يكن الأفضل، أعتقد أن هدف كريستيانو رونالدو في شباك يوفنتوس، كانت أفضل وأجمل، لم أر الأهداف المرشحة، لأنني لم أكن مهتمًا بالأمر، نظراً لعدم وجود أهداف خاصة بي ضمن الترشيحات، هدفي رقم 500 في مسيرتي كان يستحق التواجد في القائمة".

وأضاف اللاعب السويدي:"كذلك هدفي في مرمى لوس أنجلوس إف سي، كان يستحق التواجد في قائمة الفيفا لأفضل هدف خلال 2018"