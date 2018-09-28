بالصور: نزهة لزيدان في لندن قد تنتهي بالتعاقد مع مانشستر يونايتد خلفاً لمورينو

المصدر: جوين جبور-دبي

حرص المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني ونجم الكرة الفرنسية الأسبق زين الدين زيدان على نشر صور على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، يبدو فيها برفقة زوجته خلال الزيارة التي قاما بها إلى العاصمة البريطانية لندن على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الاثنين الماضي، لتثير هذه الصور انتباه مشجعي فريق مانشستر يونايتد مطالبين زيدان بزيارة مدينتهم بعد أن بدى زيدان وزوجته سعيدين بزيارة لندن.

وكتب بعض جماهير مانشستر يونايتد تعليقات على صور زيدان أمام كابينة الهاتف اللندنية الشهيرة، متوقعين وعبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاتصال بعائلة "جليزر" الأمريكية المالكة لنادي مانشستر، وذلك لتولي تدريب الفريق خلفاً للمدرب جوزيه مورينو الذي يمر بفترة عصيبة مع الفريق الإنجليزي في ظل النتائج المتواضعة بجانب استمرار ظهور الخلافات بين مورينو ولاعبي اليونايتد ومن أبرزهم النجم الفرنسي بول بوغبا.