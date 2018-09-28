إيقاف رونالدو أوروبياً مباراة واحدة فقط

المصدر: زيوريخ - أ.ف.ب

سيواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر المقبل في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد اكتفاء الاتحاد القاري للعبة بإيقافه مباراة واحدة، بحسب ما أعلنه في بيان صحافي أمس.

وكان النجم المخضرم (33 عاماً) المنتقل من ريال مدريد الإسباني قد طرد في الشوط الأول من مواجهة مضيفه فالنسيا الإسباني، الأسبوع الماضي، بعد احتكاك مع الكولومبي خيسون موريّو، وكان يواجه خطر مضاعفة العقوبة، لكنه سيغيب فقط عن مباراة يونغ بويز السويسري الأسبوع المقبل في الجولة الثانية.