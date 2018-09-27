تعليق الدوري الإندونيسي بعد مقتل مشجع

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

علّقت إندونيسيا مباريات الدوري المحلي في كرة القدم، بحسب ما أفاد متحدث باسم الرابطة المحلية لوكالة «فرانس برس»، وذلك في أعقاب وفاة مشجع اثر تعرضه للضرب من مشجعي نادٍ منافس الأحد الماضي.

وقال المتحدث غاتوت ويداغدو: «قررنا تعليق بطولة الدرجة الأولى لفترة غير محددة»، مضيفاً «نركز على حل هذه المشكلة». وأكد ويداغدو ان فترة تعليق الدوري ستسمح بإجراء تحقيق في ملابسات الاعتداء.

وبات هارينغا سيرلا، مشجع فريق بيرسيا جاكرتا، والبالغ من العمر 23 عاماً، الضحية رقم 70 من المشجعين الذين توفوا نتيجة للعنف المرتبط بكرة القدم الإندونيسية منذ 1994، وفقاً لتقرير أعدته منظمة «أنقذوا كرتنا».

وتوفي سيرلا متأثراً بجروحه، بعد تعرضه للضرب بقضبان حديد وألواح من مجموعة من مشجعي الفريق المنافس بيرسيب باندونغ أمام الملعب الرئيس للأخير في مدينة باندونغ، على بعد 150 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة جاكرتا. وألقت الشرطة القبض على 16 شخصاً على خلفية الاعتداء.