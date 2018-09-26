وفاة وأصابة (12) لاعباً من فريق سوداني في حادث مروري

المصدر: دبي - معاذ كمبال

لقى 4 لاعبين من فريق كرة قدم سوداني مصرعهم واصيب 8 أخرون بجروح متفاوتة حالة اثنين منهما خطرة وذلك نتيجة انقلاب السيارة التي كانت تقلهم في طريق عودتهم لمقر النادي عقب اداء أحدى الحصص التدريبية.



وذكرت صحيفة "المجهر" السودانية أمس أن الحادث المروري الذي أودى بحياة لاعبي فريق شباب توتي "أحد أندية الدرجات في الخرطوم" كانت نتيجة السرعة الزائدة للسيارة التي كانوا يستقلونها ما تسبب في انحراف مسارها في شارع النيل قبالة مبنى وزارة الداخلية.



وأكدت الصحيفة أن اللاعبين الأربعة توفوا في مكان الحادث في حين تم اسعاف البقية لأحدى المستشفيات القريبة لتقي العلاج وأن حالة اثنين من اللاعبين لا تزال خطرة بينما البقية لا يزالون تحت المراقبة.



وليست هي المرة الأولى التي تفجع فيها الأندية السودانية بمثل هذه الحوادث إذ سبق وأن تعرض باص فريق المريخ لحادث مروري خلال عودته من ولاية كسلا في عام 2003 ما تسبب في وفاة المدرب صديق العمدة وعضو مجاس ادارة النادي عزالدين الربيع وعضو اتحاد الكرة عبداللطيف السيد.