3 أسباب قادت لوكا مودريتش للقب أفضل لاعب في العالم 2018 وخسارة محمد صلاح

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

توج اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، بلقب أفضل لاعب في العالم 2018 خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الاثنين في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك بعد منافسة مع اللاعب المصري محمد صلاح واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتوج اللاعب موسمه الرائع في التتويج باللقب العالمي لثلاث أسباب هامة وهي:-

1- فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2018

2- قيادته لمنتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم روسيا 2018

3- فوزه مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا

وفي الجوائز الأخرى فاز المدرب الفرنسي ديشامب بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2018 عقب قيادته لمنتخب فرنسا للفوز بلقب كأس العالم في روسيا 2018، فاز اللاعب الفرنسي كليان مبابي بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2018، كما فاز اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في العالم 2018، وفازت اللاعبة البرازيلية مارتا بلقب أفضل لاعبه في العالم 2018، وفاز جمهور منتخب بيرو بجائزة أفضل جمهور في العالم 2018، وفاز حارس مرمى منتخب بلجيكا كوارتو بلقب أفضل حارس مرمى 2018.

وخلت التشكيلة المثالية لعام 2018 من اللاعب المصري محمد صلاح وضمت حارس المرمى دي خيا، واللاعبون داني ألفيس، فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو، مودريتش، نغولو، كانتي، هازارد، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي.