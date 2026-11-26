عكست نتائج الدورة الـ54 من جوائز «إيمي» الدولية اتساع خريطة الإنتاج التلفزيوني العالمي، وتنوّع موضوعاته وأساليبه، مع حضور لافت للأعمال البريطانية والفرنسية والأرجنتينية والبلجيكية، إلى جانب تكريم شخصيتين بارزتين في صناعة التلفزيون، خلال الحفل الذي أقيم في نيويورك، بمشاركة صناع أعمال وفنانين وممثلين عن مؤسسات إنتاج وبث من مختلف أنحاء العالم.

وشهد الحفل، الذي نظمته الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون، توزيع 16 جائزة تنافس عليها 64 ترشيحاً من 22 دولة، فيما ذهبت الجوائز إلى أعمال ومواهب من سبع دول هي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والأرجنتين وبلجيكا وجنوب إفريقيا وتركيا، وتولى الممثل والمنتج والمخرج الأميركي مايكل يوري تقديم الأمسية، التي جمعت شخصيات من قطاعات الإنتاج التلفزيوني والبث والتوزيع، في احتفاء عابر للحدود بالأعمال التي قدمتها صناعات التلفزيون خارج الولايات المتحدة.

البلجيكية مونا مينا ليون الفائزة بجائزة أفضل ممثلة. إي.بي.إيه (OLGA FEDOROVA/EPA)

وفي فئة الدراما، فاز المسلسل الفرنسي «كاريم-Carême»، الذي يستعيد سيرة أنتونين كاريم، أحد أوائل الطهاة الذين اكتسبوا شهرة واسعة، مقدماً حكايته في فرنسا خلال الحقبة النابليونية، حيث تتقاطع موهبته في الطهي مع عالم التجسس والصراع على النفوذ. وجاء الفوز ليمنح العمل تقديراً لدراما تاريخية تمزج بين السيرة الشخصية والتشويق السياسي، وتستثمر أجواء مرحلة تاريخية غنية بالصراعات والتحولات.

أمّا جائزة أفضل مسلسل كوميدي، فذهبت إلى الموسم الثاني من المسلسل الأرجنتيني «ديفيزيون باليرمو-División Palermo»، المعروف دولياً باسم «كوميونيتي سكواد»، الذي يتناول مجموعة غير تقليدية من المدنيين يجري تشكيلها لتحسين صورة الشرطة، لكنها تجد نفسها في مواجهة مواقف خطرة مع مجرمين غريبي الأطوار. ويستند العمل إلى مفارقة كوميدية تتيح له تناول صورة المؤسسات الأمنية والعلاقة بين المجتمع والسلطة من زاوية ساخرة.

وفي جوائز الأداء، فاز البريطاني بوبي سكوفيلد بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل «أنفورغيفابل-Unforgivable»، الذي يتناول تداعيات اعتداء ارتكبه أحد أفراد عائلة ميتشل، وما يتركه من آثار على أفراد الأسرة مع اقتراب موعد خروجه من السجن بعد عامين. وحصدت البلجيكية مونا مينا ليون جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل قدم حكاية تراجيدية كوميدية لشابة تدعى ياسمين، تعاني متلازمة توريت، وتسعى إلى العمل معلمة، فيما تواجه صعوبات في التكيف مع الحياة اليومية.

البريطاني بوبي سكوفيلد الفائز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل «أنفورغيفابل » إي. بي. إيه (OLGA FEDOROVA/EPA)

وفي فئة الأفلام التلفزيونية والمسلسلات القصيرة، فاز العمل البريطاني «بريزنر Prisoner 951 - 951»، الذي يستند إلى قصة نازانين زاغاري راتكليف، التي اعتُقلت في إيران عام 2016 ووجهت إليها اتهامات بالتجسس، في حين يكتشف زوجها ريتشارد أنها أصبحت ورقة في نزاع سياسي قديم، ويخوض معركة من أجل إطلاق سراحها. كما فاز العمل البلجيكي «دي كلاس فان 2000-De Klas van 2000» بجائزة أفضل مسلسل قصير، في تأكيد لحضور الإنتاج البلجيكي ضمن الأعمال المتوجة هذا العام.

وحصد البريطاني لويس ثيرو جائزة أفضل فيلم وثائقي عن «لويس ثيرو: المستوطنون-Louis Theroux: The Settlers»، الذي يتابع مجتمع المستوطنين القوميين المتدينين في الضفة الغربية، ويرصد أنشطتهم وتأثيرها في حياة الفلسطينيين. وفي فئة الشؤون الراهنة، فاز التحقيق البريطاني «إكسبوجر: كسر الرتب.. داخل حرب إسرائيل»، الذي اعتمد على مقابلات مع جنود في الجيش الإسرائيلي لتقديم صورة عن مجريات الحرب في غزة من منظور من شاركوا فيها.

وامتدت الجوائز إلى برامج الأطفال والرياضة؛ ففاز المسلسل البريطاني «زفاف الفزاعات» بجائزة أفضل رسوم متحركة للأطفال، و«العلوم المرعبة» بجائزة أفضل برنامج علمي وترفيهي للأطفال، فيما نال «ديكستر بروكتر: الطبيب البالغ من العمر 10 سنوات» جائزة أفضل عمل للأطفال بمشاركة ممثلين. وحصد الموسم الثاني من «تعليم يوركشاير» جائزة أفضل برنامج ترفيهي غير مكتوب، بينما ذهبت جائزة أفضل برنامج إخباري إلى «24 ساعة في منطقة القتل» من «سكاي نيوز»، التي ترصد وحدة من الجنود الأوكرانيين في مواجهة الحرب.

تكريمات خاصة

المخرجة البريطانية فيليبا لوثورب الفائزة بجائزة أفضل فيلم تلفزيوني. إي.بي.إيه (OLGA FEDOROVA/EPA)

على مستوى التكريمات الخاصة، منحت الأكاديمية جائزة المؤسسين إلى الرئيسة التنفيذية للمحتوى في «نتفليكس»،

بيلا باجاريا، تقديراً لدورها القيادي في إعادة تشكيل مشهد الترفيه العالمي ودعم السرديات والقصص الدولية، وقدّمت الجائزة الممثلة كيري راسل، نجمة مسلسل «الدبلوماسي»، كما نال المدير التنفيذي النمساوي، غيرهارد تسايلر، جائزة مجلس الإدارة، تقديراً لمسيرته في قيادة مؤسسات إعلامية كبرى خلال مراحل من التحوّلات العميقة في قطاع الإعلام، وتسلمها من المدير التنفيذي ديفيد زاسلاف.

. جائزة أفضل مسلسل كوميدي ذهبت إلى الموسم الثاني من المسلسل الأرجنتيني «ديفيزيون باليرمو».

. المسلسل الفرنسي «كاريم» يستعيد سيرة طاهٍ شهير خلال الحقبة النابليونية.

. «زفاف الفزاعات» فاز بجائزة أفضل رسوم متحركة للأطفال.