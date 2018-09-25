وودز يعانق الألقاب بعد أكثر من 5 أعوام

المصدر: أتلانتا - أ.ف.ب

عانق النجم الأميركي تايغر وودز، الألقاب مجدداً ووضع حداً لصيام دام أكثر من خمسة أعوام مملوءة بالمعاناة والشك، بتتويجه في سن الـ42 بلقب المرحلة الأخيرة من البطولة السنوية لرابطة لاعبي الغولف المحترفين في الولايات المتحدة.

وأحرز وودز الذي سيكون بين أبرز النجوم المشاركين في كأس رايدر التي تجمع المنتخبين الأوروبي والأميركي اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، لقبه الـ80 في مسيرته الاحترافية والأول منذ 2013 عندما ظفر بلقب بريدجيستون إنفيتايشنال في أغسطس، في أجواء هيستيرية جماعية، حيث تدافع الآلاف من المتفرجين لحضور هذا الحدث التاريخي حول الحفرة الـ18 الأخيرة قبل أن يصرخوا فرحاً بهذا الإنجاز.

وبات وودز على بعد لقبين فقط من معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الموجود بحوزة مواطنه سام سنيد الذي توج بـ82 لقباً بين 1936 و1965.