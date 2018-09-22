الاتحاد السعودي يلغي «سوبر الهلال والأهلي المصري»

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

اعتذر الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة المباراة بين الهلال والأهلي ضمن «السوبر السعودي المصري» بصورة نهائية بعد طلب الفريق المصري تأجيل مباريات له محلية وعربية وإفريقية، مؤكداً أنه سيكتفي بإقامة مباراتين للزمالك مع الهلال والاتحاد.

وورد الاعتذار السعودي في بيان رسمي صدر فجر أمس، وجاء فيه «يود الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يعرب عن أسفه الكبير لما ورد في بيان النادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر التي تجمع بين بطلي الدوريين في البلدين الشقيقين: مصر والسعودية».

وأضاف «يؤكد الاتحاد السعودي أن بيانه الذي صدر مساء أمس، لم يكن ليصدر لولا أنه تلقى التزاماً واضحاً وصريحاً من الاتحاد المصري ورئيسه هاني أبوريدة وبرعاية وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، بموعد محدد هو السادس من أكتوبر في مدينة الرياض».

وكان الاتحادان المصري والسعودي حددا الخميس السادس من أكتوبر موعداً لـ«السوبر المصري السعودي» بين بطلي الدوريين الأهلي والهلال، بعد أسابيع من التباين حول المباراة التي أبدى الأهلي استعداداً مشروطاً لخوضها.

وكان الأهلي المصري حدد سلسلة شروط لمشاركته فيها، تشمل تعديل مواعيد مباريات مقررة له في إطار بطولة الأندية العربية والدوري المصري، إضافة الى أبطال افريقيا في حال بلوغه نصف النهائي.

وأضاف «نحن في انتظار رد الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد التنسيق مع الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي لكرة القدم، والاتفاق مع الاتحاد السعودي على تفاصيل وترتيبات إقامة المباراة».

وأشار الاتحاد السعودي الى أن «هذا الموقف السلبي من إدارة الأهلي الذي نحترم تاريخه سيؤخذ بعين الاعتبار في أي تعاون مستقبلي».

جدل كبير رافق مباراة السوبر المصري السعودي بين الأهلي والهلال.