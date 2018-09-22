رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعترف بوجود فساد

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

اعترف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خيرالدين زطشي بوجود فساد في كرة القدم الجزائرية، مؤكداً أن الاتحاد سيلجأ للقضاء في حال توصله إلى أي دليل.

وقال زطشي، في برنامج للإذاعة الجزائرية أمس، إن التحفظ مطلوب عند الحديث عن الفساد في كرة القدم الجزائرية، خصوصاً في حال عدم توافر الدليل.

وأضاف «أنا موجود في عالم كرة القدم منذ أكثر من 20 عاماً، لا يمكنني القول إن الفساد غير موجود في كرة القدم الجزائرية، فهذا شيء لا يمكن نكرانه. الاتحاد الجزائري قرر تفعيل لجنة الأخلاقيات التي ستتولى التحقيق في أي شبهة ورفع دعوى أمام القضاء في حال التوصل لأدلة وحجج».

ونفى زطشي أن يكون الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد تواصل مع الاتحاد الجزائري على خلفية التحقيق الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) حول الفساد في كرة القدم الجزائرية، مشيراً إلى أن ما جاء في التحقيق ليس جديداً، حيث سبق أن تطرقت إليه وسائل الإعلام الجزائرية في الأعوام الماضية.