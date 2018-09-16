الشباب السعودي يواصل الانتصارات

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

اعتلى الشباب صدارة الترتيب مؤقتا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في كرة القدم بفوزه، أول من أمس، على الفيحاء 3-1 على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة في المرحلة الثانية. وافتتح الفيحاء التسجيل عندما سجل الروماني فاليريكا جامان بالخطأ في مرماه (47)، ورد الشباب بثلاثية عن طريق البرازيلي كروز (60) والروماني كونستانتين (79) وناصر الشمراني (90+6). ورفع الشباب رصيده إلى ست نقاط، وبقي رصيد الفيحاء خالياً من النقاط.

وتقدم الشباب بفارق الأهداف على النصر الذي حقق فوزه الثاني توالياً إثر تغلبه على الفيصلي 2-1 على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض. سجل للنصر يحيى الشهري (19) والبرازيلي جوليانو فيكتور (63)، وللفيصلي الذي توقف رصيده على نقطة واحدة، الكولومبي دييغو كالديرون (27).